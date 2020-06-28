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Що буде, якщо МВФ відмовиться
від України: думка експерта

Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:46

Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, і тоді доведеться включати "друкарський верстат".

Дивися повний текст Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта.
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Как вы надоели заказные эксперды.
sena_2008atp
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