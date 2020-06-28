|
|
|
Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:46
Пропонуємо до обговорення:
Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, і тоді доведеться включати "друкарський верстат".
Дивися повний текст Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89083
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:47
Пан кушнирук,не сотрясайте воздух.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2022
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:48
Как вы надоели заказные эксперды.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2022
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|