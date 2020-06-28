Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, і тоді доведеться включати "друкарський верстат".
Дивися повний текст Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:46
Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:59
А кредиторов должны интересовать какие-то вопросы кроме своевременных выплат?
Потому что если кредиторов начинают выставлять условия, то это не кридиторы! Это вымагатели!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:16
Все верно. В стране от денег остался кредит от мвф, ну очень он мешает спать ворам
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