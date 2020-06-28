Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, і тоді доведеться включати "друкарський верстат".
Дивися повний текст Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:46
Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:59
А кредиторов должны интересовать какие-то вопросы кроме своевременных выплат?
Потому что если кредиторов начинают выставлять условия, то это не кридиторы! Это вымагатели!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:16
Все верно. В стране от денег остался кредит от мвф, ну очень он мешает спать ворам
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:14
Сложно представить чтобы пчёлы были против мёда (т.е. что наши олигархи под видом "иностранных инвесторов" перестанут давать кредиты под сверхвыгодный для себя процент из затаренных на офшорах денег, выбивая себе при этом ещё и удобные условия для монопольного бизнеса в качестве условий кредита). Но если такой фантастический сценарий все-же случится, то олигархи заплачут а народ с облегчением вздохнет
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:32
Кредитов дают ровно столько, чтобы погасить проценты по предыдущим кредитам.
50% сокращение госслужащих решит проблему проедания бюджета.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:03
Ого, тут любители кредитования через ОВГЗ собрались под 16% годовых?!))
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