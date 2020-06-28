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Київ буде «жорстко реагувати»
на незаконні будівництва -...

Київ буде «жорстко реагувати» на незаконні будівництва -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:08

Київ буде «жорстко реагувати» на незаконні будівництва -...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада Києва продовжить жорстко реагуватиме на випадки незаконного будівництва та невиконання забудовниками своїх зобов’язань

Дивися повний текст Київ буде «жорстко реагувати» на незаконні будівництва - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:09

І які саме дії?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:22

Это он по поводу Укрбуда?
p_a_l
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