Столична влада Києва продовжить жорстко реагуватиме на випадки незаконного будівництва та невиконання забудовниками своїх зобов’язань
Дивися повний текст Київ буде «жорстко реагувати» на незаконні будівництва - Кличко.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:08
Київ буде «жорстко реагувати» на незаконні будівництва -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ буде «жорстко реагувати» на незаконні будівництва - Кличко.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:37
Ух ты какой жесткий стал!!! А раньше ты где был?
Или оно "незаконное" само появилось, без твоего ведома?
Все такие жесткие и резкие.
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:05
Жестко подразумевает ,что взятки и откаты за разрешения будут дороже.
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