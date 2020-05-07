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Парламент Німеччини схвалив
закони про відмову від...

Парламент Німеччини схвалив закони про відмову від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:19

Парламент Німеччини схвалив закони про відмову від...

Пропонуємо до обговорення:
Нижня палата парламенту Німеччини проголосувала в п'ятницю за поетапну відмову країни від вугілля як джерела енергії, підтримавши план, який екологічні групи вважають недостатньо амбітним, а прихильники вільного ринку критикують як порожню витрату грошей платників податків.

Дивися повний текст Парламент Німеччини схвалив закони про відмову від вугілля в енергетиці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:19

А у нас всё переводим на уголь.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 05:43

а у нас наоборот АЭС закрывают и переводят всё на уголь в угоду Ахметову...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:27

Re: Парламент Німеччини схвалив закони про відмову від...

садять Німеччину на голку російського газу.
чимось Путін сильно Меркельшу нагнув.
unicdima
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