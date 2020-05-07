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Парламент Німеччини схвалив закони про відмову від...
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Нижня палата парламенту Німеччини проголосувала в п'ятницю за поетапну відмову країни від вугілля як джерела енергії, підтримавши план, який екологічні групи вважають недостатньо амбітним, а прихильники вільного ринку критикують як порожню витрату грошей платників податків.
Дивися повний текст Парламент Німеччини схвалив закони про відмову від вугілля в енергетиці
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:19
А у нас всё переводим на уголь.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 05:43
а у нас наоборот АЭС закрывают и переводят всё на уголь в угоду Ахметову...
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Додано: Суб 04 лип, 2020 08:27
садять Німеччину на голку російського газу.
чимось Путін сильно Меркельшу нагнув.
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unicdima
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:16
Посмотрели на коров и решили, что газ - это возобновляемая энергия.
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