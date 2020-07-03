Мер Києва Віталій Кличко разом із операторами мобільного ринку презентував роботу мобільного зв’язку стандарту 4G на ще 8 станціях київського метрополітену.
Дивися повний текст У Києві 4G запустили ще на 8 станціях метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:16
У Києві 4G запустили ще на 8 станціях метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві 4G запустили ще на 8 станціях метро.
Зараз переглядають цей форум: eduard_k і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|