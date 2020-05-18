|
|
BMW вводить абонентську плату за опції в автомобілях
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія BMW заявила про впровадження нового ПЗ iDrive 7.0 для флагманської лінійки своїх автомобілів, яке буде доповнено платними розширеннями, доступними в магазині ConnectedDrive.
Дивися повний текст BMW вводить абонентську плату за опції в автомобілях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89087
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:35
Интересно, как быстро взломают
-
alter
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор