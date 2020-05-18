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BMW вводить абонентську плату за опції в автомобілях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія BMW заявила про впровадження нового ПЗ iDrive 7.0 для флагманської лінійки своїх автомобілів, яке буде доповнено платними розширеннями, доступними в магазині ConnectedDrive.
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R2
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:35
Интересно, как быстро взломают
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alter
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Додано: Суб 04 лип, 2020 07:47
Это мне напоминает наш Prom.ua.
Заплати за то что выложил товар на Пром. И еще заплати за то чтобы этот товар смогли найти в поиске Пром. А потом при продаже, еще раз заплати проценты.
Заплати за то что в авто есть подогрев сиденья и потом плати абонплату за использование.
Заплати за батон. А если хочешь съесть его то еще раз заплати.
По моему за лохов считают.
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p_a_l
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:15
Хорошо хоть тормоза не включили в опции.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:55
Интересно, а ст-ть авто они снизят без подключенных опций....
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GALeon
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