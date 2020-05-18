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BMW вводить абонентську
плату за опції в автомобілях

BMW вводить абонентську плату за опції в автомобілях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:35

BMW вводить абонентську плату за опції в автомобілях

Пропонуємо до обговорення:
Компанія BMW заявила про впровадження нового ПЗ iDrive 7.0 для флагманської лінійки своїх автомобілів, яке буде доповнено платними розширеннями, доступними в магазині ConnectedDrive.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:35

Интересно, как быстро взломают
alter
 
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Это мне напоминает наш Prom.ua.
Заплати за то что выложил товар на Пром. И еще заплати за то чтобы этот товар смогли найти в поиске Пром. А потом при продаже, еще раз заплати проценты.
Заплати за то что в авто есть подогрев сиденья и потом плати абонплату за использование.
Заплати за батон. А если хочешь съесть его то еще раз заплати.
По моему за лохов считают.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:15

Хорошо хоть тормоза не включили в опции. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:55

Re: BMW вводить абонентську плату за опції в автомобілях

Интересно, а ст-ть авто они снизят без подключенных опций....
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:13

  GALeon написав:Интересно, а ст-ть авто они снизят без подключенных опций....


Это врядли. Ведь фактически в автомобиле будут реализован весь функционал. Не бесплатно ж авто будет комплектоваться всем этим, в надежде вернуть с клиента в далеком будущем потраченные средства. Ну наверное символически стоимость снизят, на 50-100$.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:22

А было бы классно выбрать в конфигураторе базовую модель, добавить светодиодные лазерные фары, панорамную крышу, long-версию c самым шикарным раздельным задним диваном, самый мощный движок выбрать, карбоно-керамические тормоза...а стоимость в конфигураторе так и осталась бы базовой...:)

А потом в ближайшем сервисе все лишнее снял-продал и вернул таким образом 50% cтоимости авто.
Евгений Н.
 
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