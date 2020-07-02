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Шмигаль допустив перехід на
дистанційне навчання з вересня

Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:17

Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливість дистанційного навчання в Україні восени у разі погіршення ситуації з епідемією COVID-19.

Дивися повний текст Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня.
R2
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Хоть смейся, хоть плачь. Все по Михалкову.
p_a_l
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ті зелені пітушари добавляться, що їх на вулицях будуть відловлювати і відстрілювати як на сафарі
Mr_Kahabasov
 
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Зачем вообще их обучать? Чем тупее нарид, тем лучше ...
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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