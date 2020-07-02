Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливість дистанційного навчання в Україні восени у разі погіршення ситуації з епідемією COVID-19.
Дивися повний текст Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:17
Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня.
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:40
ті зелені пітушари добавляться, що їх на вулицях будуть відловлювати і відстрілювати як на сафарі
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:58
Вот поэтому многие его и поддерживают.
Зе-Чмо
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:06
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:05
та вообще позакрывайте те школы, помещения в аренду. Обучаться - начальную школу с горем пополам и дистанционно можно осилить. То что для многодетных семей такое обучение практически нереально - ну то такое, проблемы индейцев шерифа не волнуют. А больше - что еще в аграрной и "заробитчанской" стране нужно? Зато какая экономия для бюджета!
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