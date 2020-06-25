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Volkswagen розпочав продажі нової версії моделі Golf (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник розширює асортимент поставок Golf версією R-Line.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:42
Не Golf, а кореец. Не?
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