Німецький автовиробник розширює асортимент поставок Golf версією R-Line.
Дивися повний текст Volkswagen розпочав продажі нової версії моделі Golf (фото).
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:41
Volkswagen розпочав продажі нової версії моделі Golf (фото)
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Дивися повний текст Volkswagen розпочав продажі нової версії моделі Golf (фото).
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:52
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