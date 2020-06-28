RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підприємцям Києва обіцяють
кінцеві ставки у 2,5-4,5% за...

Підприємцям Києва обіцяють кінцеві ставки у 2,5-4,5% за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:34

Підприємцям Києва обіцяють кінцеві ставки у 2,5-4,5% за...

Пропонуємо до обговорення:
Удвічі знижено відсоткову ставку на кредити для підприємців столиці.

Дивися повний текст Підприємцям Києва обіцяють кінцеві ставки у 2,5-4,5% за програмою «Доступні кредити».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89088
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:34

Боюсь они этими кредитами наделают беды.
otg
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...
R2 » Нед 28 чер, 2020 16:38
5 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 10:49
_hunter
Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру,...
R2 » Пон 29 чер, 2020 13:34
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 13:39
change_pm
Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 08:59
1 115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 09:32
VLADPn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.