Удвічі знижено відсоткову ставку на кредити для підприємців столиці.
Дивися повний текст Підприємцям Києва обіцяють кінцеві ставки у 2,5-4,5% за програмою «Доступні кредити».
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:34
Підприємцям Києва обіцяють кінцеві ставки у 2,5-4,5% за...
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Дивися повний текст Підприємцям Києва обіцяють кінцеві ставки у 2,5-4,5% за програмою «Доступні кредити».
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