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Найбільше грошей сім'ї в Донецькій області витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:43
Пропонуємо до обговорення:
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться органами державної статистики України за міжнародною методологією, в 2019 році середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) склали 8414 грн.
Дивися повний текст Найбільше грошей сім'ї в Донецькій області витрачають на харчування
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Додано: Суб 04 лип, 2020 18:43
А семьи, скажем, в Тернопольской области на что больше всего денег тратят? На элитные авто и предметы искусства?
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:44
Читаю статью
У 2019 році середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства регіону склали 11 062 грн, в тому числі грошові доходи – 10 631 грн, або 96,1%.
Домохозяйство - это, как правило, двое работающих. Так?
Если так, то как озвученная цифра стыкуется с официальными данными о средней зарплате?
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