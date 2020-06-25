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Найбільше грошей сім'ї в Донецькій
області витрачають на...

Найбільше грошей сім'ї в Донецькій області витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:43

Найбільше грошей сім'ї в Донецькій області витрачають на...

Пропонуємо до обговорення:
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться органами державної статистики України за міжнародною методологією, в 2019 році середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) склали 8414 грн.

Дивися повний текст Найбільше грошей сім'ї в Донецькій області витрачають на харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:43

А семьи, скажем, в Тернопольской области на что больше всего денег тратят? На элитные авто и предметы искусства?
valme
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:44

Читаю статью

У 2019 році середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства регіону склали 11 062 грн, в тому числі грошові доходи – 10 631 грн, або 96,1%.


Домохозяйство - это, как правило, двое работающих. Так?
Если так, то как озвученная цифра стыкуется с официальными данными о средней зарплате?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 06:46

  valme написав:А семьи, скажем, в Тернопольской области на что больше всего денег тратят? На элитные авто и предметы искусства?


Да :) Новость из разряда "С 1 сентября в селе Верхнее Залупино возрастет минимальная зарплата" :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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