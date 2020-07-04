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Після запуску автофіксації ПДР
у Києві стало в 4,5 рази...

Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази...
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:57

Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази...

Пропонуємо до обговорення:
З моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху було зафіксовано в 4,5 рази менше правопорушень.

Дивися повний текст Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази менше порушень на дорогах - Геращенко.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:10

https://kyivcity.gov.ua/dorohy_transpor ... iz_379515/
Цитирую статистику за неделю ДО начала работы камер - "За минулий тиждень ( 25-31 травня 2020 року) чергові Патрульної поліції зафіксували на дорогах Києва 656 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 677)."
Цитирую статистику за ПОСЛЕДНЮЮ неделю- "За минулі вісім днів (22 - 29 червня 2020) чергові Патрульної поліції зафіксували на дорогах Києва 753 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 690)"

Т.е. нет никакого падения, а есть почти +15% рост!

Поздравляю, пан Геращенко - совравши! 8)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:25

Re: Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази.

Ккое отношение статистика дтп имеет к камерам, которые фиксят привышение ск-ти?
GALeon
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