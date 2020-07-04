Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази...

Додано: Нед 05 лип, 2020 22:41

RomanTik написав: встречный вопрос - какое отношение к ДТП имеет превышение скорости? встречный вопрос - какое отношение к ДТП имеет превышение скорости?

Давайте все вместе еще раз перечитаем первый абзац этой новости и главный "меседж" пана Геращенко - "З моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху було зафіксовано в 4,5 рази менше правопорушень."Прочитали ? Внимательно ? Лично я не увидел слова СКОРОСТЬ, а Вы ? Теперь, надеюсь, понятно, что эта новость - это чистой воды МАНИПУЛЯЦИЯ! Т.е. берут статистику по ОДНОМУ виду нарушения, например, скорость и сравнивают первый день включения камер и через месяц. Понятное дело, что водители давно уже выучили где стоят эти камеры и притормаживают перед ними, понятное дело, что количество ФИКСИРУЕМЫХ этими камерами нарушений падает в несколько раз, например, в 4.5 раза, и вот тут происходит "магия" - нужно взять эту цифру и натянуть на ВСЕ нарушения ПДР! Круто, правда ?Именно об этом был "посыл моего поста" - нет никакого существенного эффекта на дороге от включения этих камер, водители как нарушали, так и нарушают, а статистика говорит даже ярче - количество ДТП растет. Вот и думайте теперь ЧТО и ,главное, КАК вам сообщают эти товариСЧи. Удачи всем, читайте новости вдумчиво.