З моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху було зафіксовано в 4,5 рази менше правопорушень.
Дивися повний текст Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази менше порушень на дорогах - Геращенко.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:57
Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази менше порушень на дорогах - Геращенко.
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:10
Цитирую статистику за неделю ДО начала работы камер - "За минулий тиждень ( 25-31 травня 2020 року) чергові Патрульної поліції зафіксували на дорогах Києва 656 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 677)."
Цитирую статистику за ПОСЛЕДНЮЮ неделю- "За минулі вісім днів (22 - 29 червня 2020) чергові Патрульної поліції зафіксували на дорогах Києва 753 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 690)"
Т.е. нет никакого падения, а есть почти +15% рост!
Поздравляю, пан Геращенко - совравши! 8)
Додано: Нед 05 лип, 2020 08:25
Re: Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази.
Ккое отношение статистика дтп имеет к камерам, которые фиксят привышение ск-ти?
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:09
встречный вопрос - какое отношение к ДТП имеет превышение скорости?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:22
Не, ну определенное отношение имеет. Если существенное, на 50+ превышение, то вероятность дтп таки существенно увеличивается.
Вопрос в другом. Насколько те ограничения по скорости оправданы в тех местах, где эти "умельцы" понаставляли камер.
Потому как, некорректное размещение ограничительных знаков на дороге - это ж тоже нарушение пдд, но уже со стороны полиции.
Например, очень показательный участок - Глеваха, Чабаны перед Киевом. Ограничение 50 км/ч там так и осталось, хотя дорога - автобан. Снижение скорости нужно только в нескольких местах, перед светофорами, и его спокойно можно реализовать знаками 90-70-50 в нужных местах.
Только кто ж от такой жирной кормушки откажется?
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Нед 05 лип, 2020 22:41
Re: Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази.
Давайте все вместе еще раз перечитаем первый абзац этой новости и главный "меседж" пана Геращенко - "З моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху було зафіксовано в 4,5 рази менше правопорушень."
Прочитали ? Внимательно ? Лично я не увидел слова СКОРОСТЬ, а Вы ? Теперь, надеюсь, понятно, что эта новость - это чистой воды МАНИПУЛЯЦИЯ! Т.е. берут статистику по ОДНОМУ виду нарушения, например, скорость и сравнивают первый день включения камер и через месяц. Понятное дело, что водители давно уже выучили где стоят эти камеры и притормаживают перед ними, понятное дело, что количество ФИКСИРУЕМЫХ этими камерами нарушений падает в несколько раз, например, в 4.5 раза, и вот тут происходит "магия" - нужно взять эту цифру и натянуть на ВСЕ нарушения ПДР! Круто, правда ?
Именно об этом был "посыл моего поста" - нет никакого существенного эффекта на дороге от включения этих камер, водители как нарушали, так и нарушают, а статистика говорит даже ярче - количество ДТП растет. Вот и думайте теперь ЧТО и ,главное, КАК вам сообщают эти товариСЧи. Удачи всем, читайте новости вдумчиво.
Додано: Нед 05 лип, 2020 22:42
Как только заработали камеры, я стал соблюдать скоростной режим. Ездить стало намного опаснее. Обгоняют с двух сторон. На скорости 60 км/ч появляется много свободного времени чтобы подумать о чем-то, посмотреть по сторонам, ослабляется внимание и шанса въехать в кого-то побольше будет. А машину потихонечку уводит с полосы. Так незамееетно
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:33
Неправда, эффнкт в том чтр везде а не только перед камерами стали ехать с соблюдением скоростного режима. Может это временно, но факт. Мало того, люди едут медленнне и там, где можно быстрее по правилам точнее лимит +20, особенно в левом ряду. Это реально бесит.
По одесской трассе - 50 км в чабанах и глеаахе - однозначный бред.
И последнее. Ксть прямая связь между скоростью и тяжестью аварий, и их количеством.
Когда начнут штрафовать красный и блокирование перекрестков, будет еще безопаснее и пробок станет меньше.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:55
Re: Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази.
Спасибо за подтверждение - именно на это и была рассчитана эта манипуляция от пана Геращенко - в статье слово "скорость" даже не упоминается, но у всех разговоры только о ней! Хотя ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика показывает - рост ДТП +15%.
PS: наверное, на статистику повлияли ДТП в крайней левой полосе на скорости 50 км/час. Да, панове коментаторы ?
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