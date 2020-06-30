У 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України. Розмір мінімуму становив 1902,1 гривень на місяць.
Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:31
Держстат назвав кількість українців за межею бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:31
Статистика слишком сильно занижена, т.к. учитывает только тех кто зарегистрирован
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