RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держстат назвав кількість
українців за межею бідності

Держстат назвав кількість українців за межею бідності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:31

Держстат назвав кількість українців за межею бідності

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України. Розмір мінімуму становив 1902,1 гривень на місяць.

Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89091
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:31

Статистика слишком сильно занижена, т.к. учитывает только тех кто зарегистрирован
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 26.02.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження... 1, 2
R2 » Вів 30 чер, 2020 21:55
12 546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 10:28
_hunter
ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців
R2 » Сер 01 лип, 2020 13:47
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 19:30
intrastranger
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:... 1, 2
R2 » Вів 30 чер, 2020 12:39
15 1619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 10:12
vinitek_if

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25170)
04.07.2020 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.