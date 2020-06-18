Правоохоронці затримали 44-річного жителя Полтави, який зламував особисті інтернет-кабінети клієнтів Полтававодоканалу і змінював показання лічильників.
Дивися повний текст У Полтаві хакер накручував і списував борги городян за комуналку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лип, 2020 09:22
У Полтаві хакер накручував і списував борги городян за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Полтаві хакер накручував і списував борги городян за комуналку.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|