С другой стороны будет в разы хуже. Высосут и разворуют а в конце еще и рабами сделают. На законных конечно основаниях, заработка будет хватать только на еду.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:50
С другой стороны будет в разы хуже. Высосут и разворуют а в конце еще и рабами сделают. На законных конечно основаниях, заработка будет хватать только на еду.
Зе-Чмо
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:51
Коричневый "гэтьман" поднял коммуналку не на 75%, а на 100%!
Украина - богатая страна!
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:55
Здесь не всегда все вери гуд, но такой фигней как на цензоре здесь не занимаются.
Чувствуется что была дана команда - ФАС!
Зе-Чмо
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:34
если бы не мвф тут бы была венесуела куба или сирия беда только что мвф не достаточно контролирует власть и большая часть денег разворовывается а провести наконец реформу суда и полиции саботируется коррупционерами
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:43
Re: Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
"Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ", но с удовольствием продолжают жить за счет этих денег, да и у корытца, в которое наливает МВФ, десятилетиями пасутся всё одни и те же хряки под разными лозунгами (в т.ч. и ведметчики).
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:51
Нет, это сделал мудрый нарид, выбирая под влиянием олигархических медиа раз за разом кравчуков-кучм-януковощей-тимошенок и прочих (да, во всех бедах Украины виновны не политики, а танцующий на граблях мудрый нарид).
В последнее время невооруженным глазом заметно, как помимо украинских олигархов в медиа активно вливаются московские барыши. Люди, как вы выразились, не совсем тупые, должны бы понимать цели этих вливаний. Но, к сожалению, не понимают.
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