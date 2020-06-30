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Більшість українців не
підтримують співпрацю з МВФ...

Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:50

  252166 написав:с одной стороны, без помощи мвф будет плохо,

С другой стороны будет в разы хуже. Высосут и разворуют а в конце еще и рабами сделают. На законных конечно основаниях, заработка будет хватать только на еду.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:51

  p_a_l написав:
  Schmit написав:Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.

Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе?
Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?

Коричневый "гэтьман" поднял коммуналку не на 75%, а на 100%!
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:55

  demon0983886848 написав:Компания-владелец этого сайта точно не финансируется структурами ОПЗЖ ?
Все чаще возникают такие подозрения.

Здесь не всегда все вери гуд, но такой фигней как на цензоре здесь не занимаются.
Чувствуется что была дана команда - ФАС!
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:34

если бы не мвф тут бы была венесуела куба или сирия беда только что мвф не достаточно контролирует власть и большая часть денег разворовывается а провести наконец реформу суда и полиции саботируется коррупционерами
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:43

Re: Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...

"Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ", но с удовольствием продолжают жить за счет этих денег, да и у корытца, в которое наливает МВФ, десятилетиями пасутся всё одни и те же хряки под разными лозунгами (в т.ч. и ведметчики).
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:51

  p_a_l написав:
  Schmit написав:Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.

Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе?
Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?

Нет, это сделал мудрый нарид, выбирая под влиянием олигархических медиа раз за разом кравчуков-кучм-януковощей-тимошенок и прочих (да, во всех бедах Украины виновны не политики, а танцующий на граблях мудрый нарид).
В последнее время невооруженным глазом заметно, как помимо украинских олигархов в медиа активно вливаются московские барыши. Люди, как вы выразились, не совсем тупые, должны бы понимать цели этих вливаний. Но, к сожалению, не понимают.
Schmit
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