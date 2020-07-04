Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
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Schmit написав:Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.
Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе? Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?
Нет, это сделал мудрый нарид, выбирая под влиянием олигархических медиа раз за разом кравчуков-кучм-януковощей-тимошенок и прочих (да, во всех бедах Украины виновны не политики, а танцующий на граблях мудрый нарид). В последнее время невооруженным глазом заметно, как помимо украинских олигархов в медиа активно вливаются московские барыши. Люди, как вы выразились, не совсем тупые, должны бы понимать цели этих вливаний. Но, к сожалению, не понимают.
Не тупые люди увидели разграбление и мародерство на войне. Надеялись на последнего, но зря. Покажите нам не вора. Проголосуем.
p_a_l написав:Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе? Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?
Коричневый "гэтьман" поднял коммуналку не на 75%, а на 100%!
Ага именно президент занимается ценами на комуналку)))
Занимается или нет - но в отчёте для метрополии представил это как свою заслугу