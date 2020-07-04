Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 03:30
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:20
Рассказы о том, что без кредитов МВФ мы вернемся в 90-е, мало чем отличаются от рассказов о том, что МВФ всеми силами навязывает кредиты, потому что спит и видит, как превратить украинцев в рабов, которые будут за пайку работать на плантациях.
Кредиты МВФ - не серебряная пуля, да и к эффективности использования кредитов регулярно возникают вопросы. Поэтому целесообразность сотрудничества с МВФ должна быть предметом для обсуждения профессионалами, а не для популистских лозунгов.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|