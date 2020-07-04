Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 03:30
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:20
Рассказы о том, что без кредитов МВФ мы вернемся в 90-е, мало чем отличаются от рассказов о том, что МВФ всеми силами навязывает кредиты, потому что спит и видит, как превратить украинцев в рабов, которые будут за пайку работать на плантациях.
Кредиты МВФ - не серебряная пуля, да и к эффективности использования кредитов регулярно возникают вопросы. Поэтому целесообразность сотрудничества с МВФ должна быть предметом для обсуждения профессионалами, а не для популистских лозунгов.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:53
судя по количеству лайков под вашим умозаключением,народ действительно считает,что земля плоская.
ибо считать виновными тех,кто не делал переворота и не приходил к власти,могут только они.
ведь именно жирная морда
сидела у кормушки мвф все это время.
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:13
Та знают они. Просто пропаганда от совков дает свои плоды. Типа зачем же нам МВФ, если можем сами напечатать денег и что-о выпустить. Например, самолет Мрия. Гордость и все такое , вот например их 100500 штук выпустить Ну или в совке Украина делала ракеты хорошо, давайте их наштампуем .. А то что это все принесет ползу только если кто-то купит или арендует, до многих просто не доходит.
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