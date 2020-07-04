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Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лип, 2020 19:22
Вкладчик1234 написав: p_a_l написав: Schmit написав:
Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.
Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе?
Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?
Коричневый "гэтьман" поднял коммуналку не на 75%, а на 100%!
Ага именно президент занимается ценами на комуналку)))
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:32
Залишилось тільки розігнати всіх бюджетників, в т.ч. армію, а хто не хоче годувати свою армію, з часом годуватиме чужу.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 23:39
На пути к Венусуэле?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 03:30
hxbbgaf написав:
На пути к Венусуэле?
С марта 2019го - и уже не свернем.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:36
Потрібно було спочатку запитати, що таке МВФ....
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revera_cam
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:20
mvi написав:
Мудрый нарид хочет возврата в 90-е, когда ценники менялись по два раза в день)) На станке заработает только большой бизнес ... пересичный будет сосать лапу.
Рассказы о том, что без кредитов МВФ мы вернемся в 90-е, мало чем отличаются от рассказов о том, что МВФ всеми силами навязывает кредиты, потому что спит и видит, как превратить украинцев в рабов, которые будут за пайку работать на плантациях.
Кредиты МВФ - не серебряная пуля, да и к эффективности использования кредитов регулярно возникают вопросы. Поэтому целесообразность сотрудничества с МВФ должна быть предметом для обсуждения профессионалами, а не для популистских лозунгов.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:13
revera_cam написав:
Потрібно було спочатку запитати, що таке МВФ....
Та знают они. Просто пропаганда от совков дает свои плоды. Типа зачем же нам МВФ, если можем сами напечатать денег и что-о выпустить. Например, самолет Мрия. Гордость и все такое , вот например их 100500 штук выпустить
Ну или в совке Украина делала ракеты хорошо, давайте их наштампуем .. А то что это все принесет ползу только если кто-то купит или арендует, до многих просто не доходит.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24
revera_cam написав:Потрібно було спочатку запитати, що таке МВФ....
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