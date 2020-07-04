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Більшість українців не
підтримують співпрацю з МВФ...

Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:22

  Вкладчик1234 написав:
  p_a_l написав:
  Schmit написав:Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.

Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе?
Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?

Коричневый "гэтьман" поднял коммуналку не на 75%, а на 100%!

Ага именно президент занимается ценами на комуналку)))
sopkotomhu
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Залишилось тільки розігнати всіх бюджетників, в т.ч. армію, а хто не хоче годувати свою армію, з часом годуватиме чужу.
svyatoslav_hromyak
 
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На пути к Венусуэле?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 03:30

  hxbbgaf написав:На пути к Венусуэле?

С марта 2019го - и уже не свернем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:36

Потрібно було спочатку запитати, що таке МВФ....
revera_cam
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:20

  mvi написав:Мудрый нарид хочет возврата в 90-е, когда ценники менялись по два раза в день)) На станке заработает только большой бизнес ... пересичный будет сосать лапу.


Рассказы о том, что без кредитов МВФ мы вернемся в 90-е, мало чем отличаются от рассказов о том, что МВФ всеми силами навязывает кредиты, потому что спит и видит, как превратить украинцев в рабов, которые будут за пайку работать на плантациях.
Кредиты МВФ - не серебряная пуля, да и к эффективности использования кредитов регулярно возникают вопросы. Поэтому целесообразность сотрудничества с МВФ должна быть предметом для обсуждения профессионалами, а не для популистских лозунгов.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:13

  revera_cam написав:Потрібно було спочатку запитати, що таке МВФ....

Та знают они. Просто пропаганда от совков дает свои плоды. Типа зачем же нам МВФ, если можем сами напечатать денег и что-о выпустить. Например, самолет Мрия. Гордость и все такое , вот например их 100500 штук выпустить :mrgreen: Ну или в совке Украина делала ракеты хорошо, давайте их наштампуем .. А то что это все принесет ползу только если кто-то купит или арендует, до многих просто не доходит.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24

Re: Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...

revera_cam написав:Потрібно було спочатку запитати, що таке МВФ....
Млинцево-вареничний фонд
Faceless
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