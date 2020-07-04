Негативний вплив пандемії COVID-19 і її наслідки для сімейного бюджету відчули 69% українців.
Дивися повний текст Коронакриза вдарила по бюджету 69% українців - ЮНІСЕФ.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:26
Коронакриза вдарила по бюджету 69% українців - ЮНІСЕФ
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Дивися повний текст Коронакриза вдарила по бюджету 69% українців - ЮНІСЕФ.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:26
Зато выклянчили 60 млрд грн. в т.н. "фонд борьбы", часть которых пойдут (внимание) на строительство дорог. Это же круто, правда?! :) А отдавать потом будем, Зеленский и Ко придумают как, они у нас такие изобретательные. Можно например проституцию узаконить :) А шо? Мы ж теперь Европа!!!
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