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Коронакриза вдарила по бюджету
69% українців - ЮНІСЕФ

Коронакриза вдарила по бюджету 69% українців - ЮНІСЕФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:26

Коронакриза вдарила по бюджету 69% українців - ЮНІСЕФ

Пропонуємо до обговорення:
Негативний вплив пандемії COVID-19 і її наслідки для сімейного бюджету відчули 69% українців.

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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:26

Зато выклянчили 60 млрд грн. в т.н. "фонд борьбы", часть которых пойдут (внимание) на строительство дорог. Это же круто, правда?! :) А отдавать потом будем, Зеленский и Ко придумают как, они у нас такие изобретательные. Можно например проституцию узаконить :) А шо? Мы ж теперь Европа!!!
demon0983886848
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