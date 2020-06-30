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Ціни на квартири в новобудовах
Києва на початку літа...

Ціни на квартири в новобудовах Києва на початку літа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:22

Ціни на квартири в новобудовах Києва на початку літа...

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2020 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва трохи знизилася.

Дивися повний текст Ціни на квартири в новобудовах Києва на початку літа знизилися.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:22

Статистику меньше 5% и вовсе не стоит оценивать всерьёз. Тем более говорить о тенденциях. Тот же самый курс гривны может -0,7% спокойно вызвать. Как-то легко застройщики пережили карантин. Да каждый по своему сценарию — но многие ожидали худшего. Лучше сосредоточиться не на минимальной цене ( статья об этом ), а на подборе конкретной квартиры в конкретном ЖК, и перспективной локации.


Ведь можно, ожидая тенденций рынка, упустить хорошие планировки и потом выиграв несколько тыс на курсе купить на них то, что осталось в не самом лучшем ЖК.
RomaI
 
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