У червні 2020 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва трохи знизилася.
Дивися повний текст Ціни на квартири в новобудовах Києва на початку літа знизилися.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:22
Ціни на квартири в новобудовах Києва на початку літа...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на квартири в новобудовах Києва на початку літа знизилися.
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:22
Статистику меньше 5% и вовсе не стоит оценивать всерьёз. Тем более говорить о тенденциях. Тот же самый курс гривны может -0,7% спокойно вызвать. Как-то легко застройщики пережили карантин. Да каждый по своему сценарию — но многие ожидали худшего. Лучше сосредоточиться не на минимальной цене (
Ведь можно, ожидая тенденций рынка, упустить хорошие планировки и потом выиграв несколько тыс на курсе купить на них то, что осталось в не самом лучшем ЖК.
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