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Високі процентні ставки й
сувора монетарна політика:...

Високі процентні ставки й сувора монетарна політика:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:15

Високі процентні ставки й сувора монетарна політика:...

Пропонуємо до обговорення:
Жорстка монетарна політика, хибні кроки на валютному ринку та високі процентні ставки – основні проблеми у політиці НБУ.

Дивися повний текст Високі процентні ставки й сувора монетарна політика: Данилишин назвав проблеми НБУ.
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