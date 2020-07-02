Жорстка монетарна політика, хибні кроки на валютному ринку та високі процентні ставки – основні проблеми у політиці НБУ.
Дивися повний текст Високі процентні ставки й сувора монетарна політика: Данилишин назвав проблеми НБУ.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:15
Високі процентні ставки й сувора монетарна політика:...
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Дивися повний текст Високі процентні ставки й сувора монетарна політика: Данилишин назвав проблеми НБУ.
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