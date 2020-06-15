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Для чого потрібен VIN номер
автомобіля (інфографіка)

Для чого потрібен VIN номер автомобіля (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:38

Для чого потрібен VIN номер автомобіля (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Номер VIN ідентифікує конкретний транспортний засіб, і жодна інша копія в світі не повинна мати його.

Дивися повний текст Для чого потрібен VIN номер автомобіля (інфографіка).
R2
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