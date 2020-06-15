Номер VIN ідентифікує конкретний транспортний засіб, і жодна інша копія в світі не повинна мати його.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:38
Для чого потрібен VIN номер автомобіля (інфографіка)
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Дивися повний текст Для чого потрібен VIN номер автомобіля (інфографіка).
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