ДПС поінформувала про розширення переліку витрат, на які поширюється податкова знижка у 2020 році.
Дивися повний текст ДПС назвала нові витрати, на які діє податкова знижка за 2020 рік.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:11
ДПС назвала нові витрати, на які діє податкова знижка за...
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Дивися повний текст ДПС назвала нові витрати, на які діє податкова знижка за 2020 рік.
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