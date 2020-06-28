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ДПС назвала нові витрати, на
які діє податкова знижка за...

ДПС назвала нові витрати, на які діє податкова знижка за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:11

ДПС назвала нові витрати, на які діє податкова знижка за...

Пропонуємо до обговорення:
ДПС поінформувала про розширення переліку витрат, на які поширюється податкова знижка у 2020 році.

Дивися повний текст ДПС назвала нові витрати, на які діє податкова знижка за 2020 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:11

Ем? "Продуктов питания"? так вроде как большую часть можно списать.
arheops
 
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