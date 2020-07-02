RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авторинок України повністю
відновився: ТОП-5...

Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:46

Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...

Пропонуємо до обговорення:
У червні ринок нових легкових автомобілів повністю відновився від наслідків карантину і пандемії.

Дивися повний текст Авторинок України повністю відновився: ТОП-5 найпопулярніших марок червня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:11

Re: Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...

Грустная статистика. Порылся в инете - для сравнения авторынок Польши в мае - 20 834 единицы, в Казахстане - 8100. И даже в России, несмотря на санкции и covid - 63033 машины. Причем не только в Москве. Грубо говоря, за май: Польша - 1 продажа на 1.8 тыс человек населения, Россия - 1 продажа на 2.3 тыс человек населения, Казахстан - 1 продажа на 2.2 тыс населения, Украина - 1 продажа на 7.1 тыс населения
PasserBy
 
Повідомлень: 284
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16

Re: Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...

  PasserBy написав:Украина - 1 продажа на 7.1 тыс населения
украинец умный знает что новое авто покупать невыгодно, и покупает в сша битые 3 летки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: finuser151 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
R2 » П'ят 03 лип, 2020 21:46
6 299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 11:03
mvi
Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до...
R2 » Чет 02 лип, 2020 18:18
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 18:18
svyatoslav_hromyak
Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували...
R2 » Чет 02 лип, 2020 12:44
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 15:11
agcsc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18325)
06.07.2020 09:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.