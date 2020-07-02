У червні ринок нових легкових автомобілів повністю відновився від наслідків карантину і пандемії.
Дивися повний текст Авторинок України повністю відновився: ТОП-5 найпопулярніших марок червня.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:46
Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авторинок України повністю відновився: ТОП-5 найпопулярніших марок червня.
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:46
А можно в деньгах сравнить этот год с прошлым, а не штуках проданных машин? А то о каком “восстановлении» речь, если машины сейчас продаются со скидками в десятки тысяч гривен
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:11
Re: Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...
Грустная статистика. Порылся в инете - для сравнения авторынок Польши в мае - 20 834 единицы, в Казахстане - 8100. И даже в России, несмотря на санкции и covid - 63033 машины. Причем не только в Москве. Грубо говоря, за май: Польша - 1 продажа на 1.8 тыс человек населения, Россия - 1 продажа на 2.3 тыс человек населения, Казахстан - 1 продажа на 2.2 тыс населения, Украина - 1 продажа на 7.1 тыс населения
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16
Re: Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...
украинец умный знает что новое авто покупать невыгодно, и покупает в сша битые 3 летки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:10
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50
Без інформації по сервісних центрах інформація неповна, митниця відзвітувала про ввезення на $1,2 млрд.
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:10
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:34
Re: Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...
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