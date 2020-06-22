У деяких країнах покарання за порушення ПДР у багато разів серйозніше, ніж в Україні.
Дивися повний текст ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:52
ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР.
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:52
У нас тоже штрафы нереальные в сравнение с доходами макс штраф 51000 это 4 средних зп покруче чем в японии а если сравнить с ср пенсией 3030 грн это значит смертнуб казнь пенса)
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:53
Обратите внимание - большие штрафы за алкоголь только при серьезных дозах (0,8 и выше), что вполне справедливо и практически исключает возможность "развода" трезвых водителей (ой, шось від вас якось пахне, напевно щось колись вживали...)
Примерно то же самое и со скоростью - можно сделать серьезные штрафы (за превышение на 50 и больше), но и ограничения надо ставить людские - на магистральной трассе (т.ч. в пределах населенного пункта) НЕ МОЖЕТ быть никаких 50 км/ч!
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:41
Особливо хитрі сільські ради роздають ділянки біля траси щоб зекономити на будівництві доріг. Іноді доходить до абсурду, обїздна дорога лише проектується, щоб обійти населений пункт, а навколо вже позакладали свіжі фундаменти.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:45
Согласен, что за алкоголизм нужна градация, а не 0,2 промиле или 2,2 одинаково.
Вчерашнее застолье на утро или "тело" за рулем.
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:12
В Україні також потрібно ще більше піднімати штрафи за порушення ПДР. Не треба розповідати казки про наші начебто маленькі доходи -- усі чудово знають (але далеко не усі готові у цьому зізнатися), що в Україні значна частина населення живе далеко не тільки на офіційні зарплати -- реальні доходи населення у нас на порядок вищі за ті, які декларує Держстат. Кошти на придбання авто є? Значить, і кошти на сплату штрафів мають бути.
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:36
таку дурню лише пішохід може написати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:29
таку дурню лише пішохід може написати.[/quo
Нет, не пешеход он
|