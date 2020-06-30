Підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.
Дивися повний текст Підвищення тарифів на е/е призведе до збільшення тарифів на воду - експерт.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:51
Підвищення тарифів на е/е призведе до збільшення тарифів...
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Дивися повний текст Підвищення тарифів на е/е призведе до збільшення тарифів на воду - експерт.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:51
Передайте эксперту, что если ударить молотком по ноге, то будет больно.
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50
А може ну на*** ту зелену енергетику??? Чому я як платник податків повинен дотувати олігархів.
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