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Підвищення тарифів на е/е
призведе до збільшення тарифів...

Підвищення тарифів на е/е призведе до збільшення тарифів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:51

Підвищення тарифів на е/е призведе до збільшення тарифів...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.

Дивися повний текст Підвищення тарифів на е/е призведе до збільшення тарифів на воду - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:51

Передайте эксперту, что если ударить молотком по ноге, то будет больно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50

А може ну на*** ту зелену енергетику??? Чому я як платник податків повинен дотувати олігархів.
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