Рієлтори та програмісти - у лідерах серед найбільш високооплачуваних вакансій у столичній службі зайнятості.
Дивися повний текст Служба зайнятості назвала найбільш оплачувані вакансії у столиці.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:41
Служба зайнятості назвала найбільш оплачувані вакансії у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Служба зайнятості назвала найбільш оплачувані вакансії у столиці.
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:41
Директор департамента и главный конструктор могут рассчитывать на 15т.грн - серьезно? =)))
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