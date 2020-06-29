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Служба зайнятості назвала
найбільш оплачувані вакансії у...

Служба зайнятості назвала найбільш оплачувані вакансії у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:41

Служба зайнятості назвала найбільш оплачувані вакансії у...

Пропонуємо до обговорення:
Рієлтори та програмісти - у лідерах серед найбільш високооплачуваних вакансій у столичній службі зайнятості.

Дивися повний текст Служба зайнятості назвала найбільш оплачувані вакансії у столиці.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:41

Директор департамента и главный конструктор могут рассчитывать на 15т.грн - серьезно? =)))
smart_analyst2017
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