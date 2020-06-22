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Нардеп: прибуток держпідприємств
падає - зарплати їхніх...

Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47

Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін надав фінплани основних держпідприємств.

Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47

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