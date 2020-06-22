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Нардеп: прибуток держпідприємств
падає - зарплати їхніх...

Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47

Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін надав фінплани основних держпідприємств.

Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:22

Зп в гос компаниях должны быть в разы выше рынка потому что страна коррумпирована с неработаещей правоохранительной системой только мат независимый директор может отказать очередному чинуши прокурору и сбу от освоения ремонтного бюджета до приема его сынка-дибила.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:11

14567.
В Украине не может быть таких зарплат,которые искоренят коррупцию.Будут получать миллионы и всеравно будут воровать.Не тешьте себя иллюзиями.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:30

Дешевле мне кажется проводить аудит проверки периодически, чем платить заоблачные зарплаты
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:31

У нас на Украине просто такая схема, другая не работает )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:46

вот еще из той же серии
Национальный банк провел экспресс-стресс-тест относительно стабильности банков, по результатам которого 7 частных и 2 государственных банка показали риски по достаточности капитала.

а вывод сделанный из этого вааще улетный
Означает ли это, что эти банки несут угрозу финансовой стабильности? Нет. 2 из них – госбанки, и государство гарантирует их платежеспособность.

вместо того чтобы разогнать весь менеджмент этих банков, они собираются за наш счет их и дальше кормить.
Tabak
 
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