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Зеленський розповів, як
відбувається відбір кандидатур...

Зеленський розповів, як відбувається відбір кандидатур...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:23

Зеленський розповів, як відбувається відбір кандидатур...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Зеленський розповів під час своєї поїздки в Одеську область, передає прес-служба Офісу президента.

Дивися повний текст Зеленський розповів, як відбувається відбір кандидатур на посаду нового глави НБУ.
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