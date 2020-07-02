Про це Зеленський розповів під час своєї поїздки в Одеську область, передає прес-служба Офісу президента.
Дивися повний текст Зеленський розповів, як відбувається відбір кандидатур на посаду нового глави НБУ.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:23
Зеленський розповів, як відбувається відбір кандидатур...
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Дивися повний текст Зеленський розповів, як відбувається відбір кандидатур на посаду нового глави НБУ.
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