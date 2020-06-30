Компанія Ford представила серію позашляхових мікроавтобусів Transit і Transit Custom.
Дивися повний текст Ford представив новий мікроавтобус Transit (фото).
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:38
Ford представив новий мікроавтобус Transit (фото)
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Дивися повний текст Ford представив новий мікроавтобус Transit (фото).
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