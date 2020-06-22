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У столиці пом'якшили карантин: що дозволили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Дивися повний текст У столиці пом'якшили карантин: що дозволили
.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:58
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