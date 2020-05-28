Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає застосовувати моніторинг способу життя.
Дивися повний текст Авто, маєтки та подарунки: НАЗК почало моніторинг способу життя чиновників.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:11
Авто, маєтки та подарунки: НАЗК почало моніторинг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто, маєтки та подарунки: НАЗК почало моніторинг способу життя чиновників.
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:11
Ничего этот мониторинг не даст.6 лет напк ничего не делала,не делает и сейчас,как в прочем и другие антикоррупционные органы,созданные на революционной волне.Это нахлебники,прожирающие миллионы средств налогоплательщиков.
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