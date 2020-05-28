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Авто, маєтки та подарунки:
НАЗК почало моніторинг...

Авто, маєтки та подарунки: НАЗК почало моніторинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:11

Авто, маєтки та подарунки: НАЗК почало моніторинг...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає застосовувати моніторинг способу життя.

Дивися повний текст Авто, маєтки та подарунки: НАЗК почало моніторинг способу життя чиновників.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:11

Ничего этот мониторинг не даст.6 лет напк ничего не делала,не делает и сейчас,как в прочем и другие антикоррупционные органы,созданные на революционной волне.Это нахлебники,прожирающие миллионы средств налогоплательщиков.
sena_2008atp
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