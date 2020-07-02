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В Україні запустили онлайн-сервіс
для зміни виборчої адреси

В Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:53

В Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Дивися повний текст В Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:53

Спасибо за информацию - буду пробовать!
Alex3609
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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